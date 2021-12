Adriane Galisteu curte férias em Praia do Forte

A apresentadora Adriane Galisteu está curtindo as férias de fim de ano com a família em Praia do Forte, no litoral baiano.

Em clima de alegria, a loira e o marido, o empresário Alexandre Iódice, levaram o filho Vittorio para passear pela praia. Ele andou a cavalo e ainda tomou banho de piscina com os pais e amigos.

"Essa praia é uma delícia, já tem umas três semanas que estamos aqui. Não queremos fazer outra coisa a não ser aproveitar" contou Iódice ao site O Fuxico.

De férias até o próximo dia 30, Adriane ainda segue com a família para Camburizinho e, em seguida, vai de navio para a Disney, nos Estados Unidos.

