Adriana Lima se sente a avó da Victoria's Secret

Adriana Lima se sente como a 'avó' das modelos da 'Victoria's Secret'. A modelo brasileira, de 32 anos, é a mais antiga das Angels, e fez a sua estreia pela marca ainda aos 18. Hoje, ela diz que se sente como uma protetora das meninas mais novas da "família" da elite das modelos, que são escolhidas anualmente para participar do desfile da Victoria's Secret.

Ela brincou, ao jornal Daily Telegraph: "Sou a avó da família! Todo ano [o desfile] fica maior e melhor. É uma verdadeira família - nós todas assistimos ao show, que é transmitido no final, no camarim cor-de-rosa dos bastidores, todas as meninas juntas. É uma experiência maravilhosa, nós trabalhamos tão duro, então é gostoso ver o resultado final".

Adriana, que já participou de 13 desfiles - sendo que, em 5, ela foi a primeira modelo a cruzar a passarela - e foi escolhida para vestir a peça cobiçada por duas vezes, diz que ser parte do programa ao vivo faz com que ela sinta a mesma adrenalina de um cantor.

Ela explicou: "Não é apenas um desfile - é uma verdadeira performance. Sinto como se tivesse que me mostrar de verdade, me divertir, mostrar um lado de mim que nem sempre aparece".

"Normalmente, sou muito quieta. Mas não estamos fingindo. Todas as garotas se sentem assim - nos faz nos sentirmos especiais".

A morena ainda revelou que as modelos têm acesso ilimitado às lingeries, assim como às roupas criativas que usam nas passarelas.

Ela contou: "Sou muito sortuda porque posso ir na loja e pegar o que eu quiser... Adoro os sutiãs com bojo, eles são muito sexy, então sempre peço esses para os estilistas".

