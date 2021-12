Adriana Lima posa para novo catálogo da Victoria´s Secret

Eleita a modelo mais sexy do mundo, a baiana Adriana Lima voltou a posar como uma "Angel" da Victoria´s Secret no catálogo da nova coleção de lingerie. Depois de dar à sua sua segunda filha, Sienna, a modelo pegou pesado nos treinamentos com o treinador Michael Olajidea para ficar com o corpo mais definido - como se precisasse.

A gata malhou seis horas por dia, segundo o Oolakidea. Como se preocupa com a saúde, ela procurou um nutricionista e um médico antes de treinar pesado. O resultado pode ser visto nas fotos acima.

Adriana também é mãe de Valentina, de 3 anos, também com o jogador de basquete Marki Jaric.

