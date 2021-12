Adriana Lima é eleita a modelo mais sexy do mundo

A baiana Adriana Lima, 31 anos, foi eleita pela segunda vez a modelo mais sensual do mundo, em uma lista de 25 do site especializado Models.com. O ranking ainda tem as brasileiras Gisele Bündchen, que foi a segunda colocada, Alessandra Ambrósio (7ª), Isabeli Fontana (10ª) e Izabel Goulart (12ª).

A baiana é mãe de duas meninas com o jogador de basquete sérvio Marko Jaric.

O site diz que o ranking leva em consideração a visibilidade da modelo, o impacto cultural dela e o sucesso contínuo com clientes-chave no mercado como a Victória's Secret e Eres.

