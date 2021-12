Adele vai cantar 'Skyfall' no Oscar

A estrela pop de 24 anos irá cantar a trilha sonora para o mais recente filme de James Bond durante 85º prêmio da Academia, no Teatro Dolby, em Los Angeles, em 24 de fevereiro.

"É uma honra ser nomeada e maravilhoso estar cantando na frente de pessoas que capturaram a minha imaginação muitas vezes. É algo que eu nunca experimentei, e provavelmente será uma vez!"

A faixa, que Adele co-escreveu com Paul Epworth, foi nomeada Melhor Canção Original e é a primeira música de Bond a receber uma indicação ao Oscar desde 'For Your Eyes Only', em 1981.

Adele já sentiu o sabor do sucesso. No início deste mês, ela ganhou o Globo de Ouro de Melhor Canção Original.

Craig Zadan e Neil Meron, produtores do Oscar deste ano, saudaram "talento único" de Adele. "Ela é atualmente uma das artistas de maior sucesso no mundo, e nós acreditamos que sua performance de 'Skyfall' será um momento emocionante Oscar."

Seu desempenho será parte de uma seção do evento, que homenageará o personagem 007 pelo seu aniversário de 50 anos na espionagem.

