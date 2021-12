As apresentações da turnê de Adele tem sido cheia de surpresas, mas desta vez a própria cantora se surpreendeu. No show, que aconteceu no festival Glastonbury, a britânica convidou uma fã para vir ao palco e arrotou na cara da menina. A moça é brasileira e se chama Maria.

Na ocasião, Adele pegou o celular da fã para registrar o momento e logo em seguida disparou ""Meu Deus! Eu acabei de arrotar", caindo na gargalhada.

Após o deslize, Adele se explicou para o público: "Eu comi um hambúrguer sujo antes de vir para cá, foi isso que aconteceu".

Da Redação Adele se descuida e arrota na cara de fã brasileira

adblock ativo