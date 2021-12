Adele pode interpretar Dusty Springfield no cinema

Adele foi convidada para interpretar a cantora Dusty Springfield em uma cinebiografia que começa a ser filmada em 2014. A britânica é uma das favoritas para o papel, junto com a atriz Nicole Kidman.

De acordo com o Daily Mail, o roteirista David Stenn está sendo cotado para escrever o roteiro, que exploraria as experiências de reinvenção de Dusty durante a fase que ela se mudou para Memphis para trabalhar com a produtora Atlantic, em 1968. O álbum criado no período tornou-se um sucesso e a canção single foi A Preacher Man.

adblock ativo