No último domingo, dia 19, Adele se apresentava em Melbourne, na Austrália, quando interrompeu o show - mas por um bom motivo: a cantora ajudou um homem a pedir o namorado em casamento.

As imagens do pedido de casamento foram divulgadas nas mídias sociais. Wade Nicholson-Doyle contou à BBC que levou o namorado, Chris, para o show como um presente de aniversário. Em determinado momento do show, Adele apontou para o casal, que subiu no palco. Wade então se ajoelhou e fez o pedido em frente a milhares de pessoas.

A resposta ao pedido foi, é claro, "sim". A plateia respondeu com gritos e palmas - e a cantora também comemorou.

Adele interrompe show para pedido de casamento gay no palco

