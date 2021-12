Adele dá à luz ao seu primeiro filho

A cantora inglesa Adele deu à luz seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Simon Konecki. Uma fonte próxima a cantora disse que a nova família está muito feliz: "Adele e Simon estão em êxtase com a chegada do bebê, eles estavam muito felizes esperando seu primeiro filho juntos."

O representante da cantora não quis comentar o assunto. "Ainda não daremos nenhuma informação sobre assunto", declarou.

Adele, de 24 anos, e Konecki, que é divorciado, namoram desde janeiro.

Há 18 meses, a cantora de "Someone Like You" tornou-se sensação global com o disco "21." O álbum ainda está entre os 10 primeiros da Billboard norte-americana, mais de um ano depois de seu lançamento.

Adele ganhou seis prêmios Grammy em fevereiro, incluindo melhor álbum, por "21", e música do ano por "Rolling In The Deep".

