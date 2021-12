Adam Levine posta foto nu e com palavrão contra censura

O cantor Adam Levine postou uma foto polêmica em uma rede social na madrugada deste domingo, 31. Ele aparece nu, mostrando as costas com diversas tatuagens e no meio da foto havia um palavrão contra a censura.

O artista ganhou elogios dos fãs de várias partes do mundo e comentaram sobre o físico do cantor."Meu Deus, que corpo é esse", escreveu uma fã. "Vamos todos contra a censura então" disse uma outra seguidora.

Veja a postagem do cantor

Oops...we just dropped our new video. Link in bio! Uma foto publicada por Adam Levine (@adamlevine) em Mai 30, 2015 às 7:38 PDT

adblock ativo