Adam Levine muda o visual e seguidores aprovam

O líder da banda Maroon 5 Adam Levine fez uma mudança no visual na segunda-feira, 20, e postou a imagem no perfil pessoal do Instagram. Na imagem, ele aparece ao lado da namorada, a modelo Behati Prinsloo. "Ela está dentro de mim, eu acho", escreveu ele na legenda.

O cabelo raspado não tirou o sexy apeal do cantor - considerado muitas vezes o homem mais sexy do mundo -, pelo menos para os seguidores. Muitos fãs aprovaram o novo visual. Confira abaixo:

She's into me...I think... A photo posted by Adam Levine (@adamlevine) on Jul 20, 2015 at 11:16pm PDT

