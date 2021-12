Acidente com ônibus da banda Raça Negra deixa 12 feridos

O ônibus que transportava a banda Raça Negra se envolveu em um grave acidente na madrugada desta segunda-feira, 20, deixando 12 pessoas feridas, inclusive o vocalista da banda, Luiz Carlos.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo trafegava na BR-101, próximo à cidade de Goiana, na região da Mata Norte de Pernambuco, quando sofreu um capotamento após derrapar na pista.

Pelo menos 11 integrantes da banda ficaram feridos, incluindo seis músicos, que foram socorridos para o Hospital Miguel Arraes, na cidade de Paulista, em Recife. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dos músicos e equipe.

Show em Salvador

A banda havia realizado um show em Natal (RN) e voltava para Recife (PE), de onde embarcaria em um voo com destino a Salvador. Eles iriam se apresentar em A Melhor Segunda-Feira do Mundo, ensaio comandado pela banda Harmonia do Samba, no Wet'n Wild, na avenida Paralela.

De acordo com a assessoria do Harmonia, o ensaio está mantido, apesar do acidente. A produção alterou a programação do evento. A banda É o Tchan, que estava escalada para fazer participação no show do Harmonia, irá realizar um show completo. Já o show do Harmonia terá a participação do cantor Pablo e de Durval Lelys, vocalista da banda Asa de Águia.

adblock ativo