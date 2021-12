"Acho que sou sexy, sim", diz Dira Paes

Após fazer sucesso protagonizando uma cena caliente com Cauã Raymond na série Amores Roubados, Dira Paes abriu o jogo para a revista TPM. "Acho que sou sexy, sim. Naturalmente. Não faço esforço para isso. Tenho essa coisa da cabrocha. Olhos amendoados, zigomas salientes, como me disse uma vez um amigo poeta. Sabe o que é zigoma? Essa protuberância das bochechas, minha filha", disse.

A atriz também falou sobre a personagem Celeste. "Celeste rompeu a barreira dos personagens populares que ficaram na memória do grande público...Era a mulher atrás dos seus desejos. A mulher que quer o casamento e quer a aventura sexual...Ela faz parte da discussão da mulher contemporânea".

Dira Paes ainda tocou em um assunto polêmico: drogas. "Sou a favor da liberação de todas as drogas. Pelo menos acabaria com as prisões superlotadas. Acho uma hipocrisia as cadeias brasileiras. Se fizermos um paralelo entre a cadeia e a organização social do país, vemos que é a mesma coisa".

adblock ativo