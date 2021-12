"Acho droga uma b...", diz Claudia Leitte em rede social

Claudia Leite usou o Twitter nesta terça-feira, 21, para fazer campanha contra o uso de drogas. "Preciso falar uma coisa. Eu acho droga uma b... Não uso drogas e fico profundamente triste quando vejo gente desacordada, em lugares públicos. Domínio próprio é fruto do espírito santo. Nâo se brinca com o espírito de Deus. O corpo da gente é que é a igreja verdadeira. É de um profundo desrespeito com o próximo se sacanear assim, uma vez que você está maltratando todos que te amam", escreveu, também se desculpando pelos palavrões que falou.

A cantora ainda aconselhou os seguidores. "Há sempre uma maneira de encarar os problemas. Há sempre anjos. Exagerar é fraqueza. Ser fraco é estar vazio de Deus. Ter fé parece mais difícil do que usar qualquer droga, mas não tem que ser assim! Entendo a curiosidade de tantos jovens, mas há uma cilada 'braba'. Perdoem-me pelo vocabulário, mas droga só serve para f... com o ser humano. É engodo puro. É ida sem volta!"

