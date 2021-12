Absorvente de cantora cai durante apresentação na TV; veja

A atriz e cantora mexicana Paty Navidad se descuidou no programa "Despierta America", da Univision, e deixou cair o absorvente enquanto se apresentava na emissora voltada para o público latino dos EUA.

Enquanto ela se apresentava, um objeto branco caiu por baixo do vestido. Claro que as redes sociais repercutiram o fato e a própria Paty confirmou que era o absorvente dela e levou no bom-humor. "Caiu o meu absorvente.. Oh, e agora, quem poderá me defender?", disse, usando uma frase de Chapolin Colorado.

Paty já atuou nas novelas A Feia Mais Bela, Marimar e Maria Mercedes, todas exibidas no Brasil pelo SBT.

Da redação

