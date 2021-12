Depois que o cantor Bell Marques anunciou que vai deixar a banda Chiclete com Banana após o Carnaval de 2014, foliões de todo o país correram para garantir um último momento com o grupo na festa baiana. Nesta manhã, a Central do Carnaval, responsável pela comercialização das festa e produtos da banda, ainda tinha disponível todos os dias de desfile ao lado do grupo. Algumas opções, no entanto, já estavam esgotadas no início desta tarde.

Muitos fãs da banda estão procurando a Central do Carnaval pela internet desde o anúncio, para comprar abadás do tradicional bloco Camaleão, além do alternativo Nana Banana, onde o Chiclete com Banana comanda o desfile na sexta e no sábado de Carnaval.

O custo para desfilar no Camaleão, antes de Bell anunciar a saída, era de R$ 2.960 pelos três dias de desfile, dois dias no circuito Dodô (Barra-Ondina) e um no Osmar (Campo Grande-Avenida). O Nana Banana, bloco puxado pelo Chiclete e pela Timbalada, segundo bloco mais caro vendido na Central, podia ser comprado por R$ 2.260.

Para não perder nenhum dos cindo dias de desfile do Chiclete com Banana, o folião interessado teve de desembolsar R$ 5.150. As opções para quem quer sair apenas um dia variam de R$ 990 e R$ 1.040, a depender do data e circuito.

O bloco Voa Voa, que encerra o desfile do Carnaval, ainda não está confirmado na programação da festa em 2014.

Despedida - Bell Marques revelou que vai deixar o Chiclete com Banana após o Carnaval de 2014, na terça-feira, 10. O cantor fez o anúncio oficial por meio de um vídeo publicado em seu perfil no YouTube. Sobre a nova trajetória do artista, a única informação divulgada é que Bell seguirá em carreira solo.

O motivo que levou Bell a deixar a banda, que comandou por mais de 30 anos, não foi revelado oficialmente. Na despedida, o cantor falou sobre "desgaste", "conflitos" e "divergência de opiniões".

Assista ao vídeo de despedida de Bell do Chiclete com Banana:

Da Redação Abadás do Chiclete para o Carnaval começam a esgotar

