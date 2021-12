Abadá do Cheiro explora questão da reciclagem

O bloco Cheiro de Amor vai levar a reciclagem para a avenida. O abadá do bloco, puxado pela banda Cheiro de Amor, terá como inspiração conceitos da reciclagem. "O tempo, esse todo poderoso, transforma tudo. E a todos. As nossas fantasias de abundância geraram um imenso lixo, que nunca acaba, nem acabará; é preciso nos transformar. Transformar nossos sonhos; novas idéias, construídas com nossos excessos; que venha uma nova fantasia de um novo tempo; tão poderoso como sempre", explica Pedrinho da Rocha, o criador da fantasia.

O elefante, símbolo do Cheiro, é formado por peças de materiais reciclados como rodinhas e molas nos abadás. "No mundo de tanta poluição, com efeito estufa, com super aquecimento, com uma produção constante de lixo; precisamos despertar nas pessoas a importância e a necessidade de reciclarmos. Ações pequenas dentro de cada casa farão a diferença para o mundo", completa Alinne Rosa, vocalista da banda.

