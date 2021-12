"A vida de Hollywood não é desejável", diz Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence está empenhada em ser uma menina normal, pelo menos o quão normal pode ser alguém que desde o começo da década passou do anonimato a uma atriz consagrada, ganhadora de um Oscar e indicada para outro, e seu rosto está exposto por todo mundo como protagonista da saga "Jogos Vorazes".

A jovem, de apenas 23 anos, reconheceu à Agência Efe que a vida de Hollywood não é "desejável", mas a diverte tanto como ver um "reality" no sofá de sua casa, onde trata, de todas as formas, que suas visitas não se sintam "intimidadas" pela sua esmagadora e repentina fama.

"Isso é a última coisa que eu quero", comenta a atriz, sentada em uma poltrona em um hotel em Los Angeles, relaxada após terminar as entrevistas para televisão, tirar os saltos e colocar uma roupa mais informal e cômoda, mais de acordo com seu estilo pessoal.

"Sempre fui da forma como sou. Nunca senti que tivesse opção a ser de outra maneira", assegura Jennifer, que acredita que sua "teimosia" ajudou a manter os pés no chão e não deixar se levar pela maré da popularidade.

Em fevereiro, Jennifer recebeu a estatueta de melhor atriz por seu papel em "O Lado Bom da Vida", apenas dois anos após sua primeira nomeação por "Inverno da Alma", um prêmio que confirmou seu progressão, mas com o qual não se identifica facilmente.

"Coloquei o Oscar no corredor perto do banheiro, porque me sentia estranha com ele aqui, em exibição", explicou a atriz, que optou por deixar que sua mãe cuide do Oscar.

"Está na casa dos meus pais em Kentuchy. Assim a minha mãe pode se sentir especial e mostra perante os amigos", disse Jennifer, que no dia 22 de novembro estreia o filme "Jogos Vorazes: Em Chamas", baseada em uma conhecida saga literária.

No filme, sua personagem, Katniss Everdeen, tem que lidar também com o mundo do espetáculo e interpretar o papel que o público espera dela, embora por trás das câmeras as coisas sejam mais irreais e falsas. A atriz encontra certos paralelismos entre a ficção de "Jogos Vorazes" e a realidade de Hollywood.

"Lembro de ler o primeiro dos livros quando tinha 19 anos, e o que lia era como me sentia", conta a intérprete.

Da mesma forma que Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence foi aprendendo com a experiência e agora a indústria do entretenimento já não lhe aterroriza.

"Ela (Everdeen) sabe como funciona e sabe como manobrar. É assim como eu sobrevivo, não sou uma rebelde completamente. Me movimento ao redor sem ofender ninguém", esclarece.

Em "Em chamas", a protagonista voltará a ser obrigada a participar de um concurso televisivo de vida ou morte para divertimento de uma sociedade em cujos alicerces vai tomando forma uma revolução que ela está destinada a liderar, apesar de suas reservas.

De acordo com Jennifer, o filme é mais "físico" e "emocional" que a primeira entrega, que em 2012 arrecadou globalmente quase US$ 700 milhões. Além disso, também não faltam pitadas de humor.

A sequência mais cômica do longa-metragem é quando uma das rivais de Everdeen fica nua em um elevador perante a protagonista, foi também a mais complicada para a atriz.

"Estava com uma intoxicação alimentar e ficávamos subindo e descendo no elevador. Foi para mim o pior dia na rodagem. Woody (Harrelson) e Josh (Hutcherson) me viam vomitar, tinha uma sacola comigo, e Woody dizia que meus vômitos eram como os de um bebê. Eu queria terminar de uma vez, portanto não fizemos paradas", narra a jovem.

Jennifer Lawrence estreará em dezembro o drama "Trapaça", que já dizem que deve concorrer ao Oscar, e em 2014 será vista em "Dumb and Dumber To", "X-Men: Dias de um Futuro Esquecido" e em "Jogos Vorazes - A Esperança".

