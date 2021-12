Durante coletiva para divulgação do mais novo DVD 'Ivete Sangalo - Acústico em Trancoso', nesta quarta-feira, 27, em São Paulo, a cantora Ivete Sangalo voltou a falar sobre os casos de homofobia. Ivete aproveitou a oportunidade e disse que se sente incomodada com o número de casos de violência que vê nos jornais.

"O bom de ser famoso é isso. O poder que você tem de falar de assuntos relevantes. Sempre tive a convicção de não interferir nas decisões alheias. Tenho muitos fãs jovens e adolescentes e tenho que ter responsabilidade. Coisas que são honestas, que acredito, eu abro o bocão. A homofobia é humanamente inadmissível. Não há nada que possa mudar minha opinião sobre isso".

Ainda durante o desabafo, a cantora se declarou totalmente a favor dos gays e disse que fica chocada com a forma que as pessoas se importam com as decisões do outro. Ivete disse ainda que cada um deve ser tratato e respeitado como indivíduo, idenpendente da sua cor, gênero.

"O que o fato de alguém ser homossexual pode mudar na minha ou na tua vida? Por que não estamos falando de um homossexual, um negro, uma mulher. Estamos falando de um indivíduo. O mundo está do jeito que está porque as pessoas não se liberaram para o amor. Existe o julgamento e as pessoas não entendem que uma hora volta pra gente esse julgamento. Eu fico até quente quando falo disso. Acho de uma ignorância, um retrocesso isso", disse ela.

Veja o vídeo:

Da Redação "A homofobia é humanamente inadmissível", diz Ivete Sangalo



A declaração sobre homofobia começa aos 39 minutos

adblock ativo