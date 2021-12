"A barra está pesada", diz filha de Monique Evans

Bábara Evans desabafou no microblog Twitter, nesta sexta-feira, 11, sobre a internação da mãe, a apresentadora Monique Evans, em uma clínica psiquiátrica. "A barra está pesada, mas sou forte e isso logo vai passar. Minha mãe está cada dia melhor. E, no momento, isso é o que importa, não essas fofocas", disse.

A campeã do reality-show A Fazenda 6 se referiu aos comentários de que brigou com a mãe e que não tem ido mais para casa, ficando somente com o namorado Mateus Verdelho, que conheceu no programa da Record. "Nossa, uma coisa tão séria acontecendo e o povo inventando coisas ridículas. Desculpa, mas tenho outras coisas MUITO mais sérias para me preocupar e cuidar!", escreveu.

