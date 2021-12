Zverev vence americano Querrey e avança no US Open

O alemão Alexander Zverev, quarto cabeça de chave, se classificou com tranquilidade para a segunda rodada do US Open nesta terça-feira com uma vitória de 6-4, 7-5 e 6-2 sobre o americano Sam Querrey (78º no ranking da ATP).

O alemão, finalista no ano passado em Flushing Meadows, foi muito sólido na partida em que eliminou seu adversário no Arthur Ashe Stadium, em apenas uma hora e quarenta minutos.

Foi uma boa partida para Zverev, que este ano conquistou a medalha de ouro em Tóquio-2020, onde eliminou o sérvio Novak Djokovic nas semifinais e há duas semanas conquistou o Masters 1000 em Cincinnati.

É ótimo estar de volta", disse Zverev. "Espero jogar mais algumas partidas aqui e será ainda mais divertido."

Zverev poderá ter o próprio Djokovic como adversário na semifinal. "Novak está buscando fazer história", disse Zverev. "Mas os jovens vão tentar atrapalhar isso. Vou tentar desafiá-lo também."

Djokovic, em busca do título do Aberto dos Estados Unidos para completar o primeiro Grand Slam individual masculino desde Rod Laver em 1969, estreia mais tarde contra o adolescente dinamarquês Holger Rume, no Estádio Arthur Ashe.

O astro de 34 anos também busca seu 21º título de Grand Slam na carreira, o que o deixaria sozinho com o recorde de todos os tempos à frente de Roger Federer e Rafael Nadal, ambos ausentes do US Open devido a lesões, assim como Dominic Thiem.

