Zúñiga topa desafio de Neymar e toma banho de água gelada

Pelo visto Neymar não guardou mágoa do colombiano Zúñiga, que provocou a lesão que tirou o brasileiro da Copa do Mundo, já que propôs uma brincadeira para o lateral: participar do "Desafio do balde de gelo". Zúñiga topou a "peça" e tomou um banho de água gelada no CT do Napoli. Ele gravou o momento e divulgou em sua rede social, desafiando seus companheiros de seleção James Rodríguez, do Real Madrid, Cuadrado, da Fiorentina, e Armero, do Milan.

A brincadeira é uma campanha mundial em que as pessoas tomam um banho com um balde de água gelada para chamar a atenção para a esclerose lateral amiotrófica (ALS, sigla em inglês). Quem quiser fugir do frio, pode doar US$ 100 à ALS Association, mas a maioria dos participantes optam pelas duas opções.

O desafio ganhou repercussão depois de ter a adesão de jogadores e artistas. A campanha já teve a participação de Mark Zuckerberger e Bill Gates. No Brasil, Ivete Sangalo e Luciano Hulk aderiram a brincadeira.

