Zonta vence Corrida do Milhão e Maurício fica com título

A temporada 2013 da Stock Car foi encerrada neste domingo, 15, com comemorações dos Ricardos. Zonta festejou a vitória na Corrida do Milhão, disputada no Autódromo de Interlagos, enquanto seu xará Ricardo Maurício celebrou o título do campeonato, o segundo de sua carreira.

O campeão, que levantou o segundo troféu cinco anos depois do primeiro, levou a melhor sobre Thiago Camilo e Cacá Bueno em um final de prova empolgante em São Paulo. Maurício terminou a corrida em segundo lugar, logo à frente de Bueno. Camilo ficou em sexto, com o vice-campeonato. Daniel Serra, que também tinha chances de título, teve problemas no carro no início e não chegou a sonhar com o troféu.

Maurício só ficou perto do título nos instantes finais da prova. Ele passou a maior parte da corrida atrás de Camilo, então líder do campeonato. Camilo chegou a liderar a prova, mas teve problemas com seu carro e acabou perdendo posições nas últimas voltas, abrindo caminho para o título de Maurício.

Nas curvas finais, o campeão sofreu ameaças de Cacá Bueno, que buscava ao menos o Milhão de consolo. Mas Maurício segurou bem as investidas do rival e garantiu o segundo posto, atrás somente de Zonta, que conquistou sua primeira vitória na categoria.

O novo campeão da Stock Car iniciou a prova na terceira colocação geral do campeonato, em busca de terminar a prova à frente de Camilo e Serra para ficar com o título. O fato de largar da sexta colocação, atrás justamente dos rivais, não facilitou a vida do piloto. Ele ainda teve Cacá Bueno duas colocações atrás no grid.

Maurício, contudo, fez sua parte e contou com a sorte para levar o título. A primeira "ajuda" do acaso veio no início, quando Daniel Serra deixou a pista com problemas no freio, quando faltavam 36 minutos para o fim da prova. Ele ainda tentou retornar para a pista, mas já estava praticamente sem chances de brigar pelo troféu.

Enquanto o rival abandonava, Maurício galgava posições e se aproximava da briga pelo título e pelo Milhão. A situação ficou mais favorável quando ele passou Camilo, a dois minutos do fim, e viu o adversário direto perder colocações por problemas no carro. No fim, o campeão só precisou segurar o ímpeto de Cacá Bueno para conquistar o segundo título na Stock Car.

