Zidane vê Cristiano Ronaldo '120%' recuperado para voltar ao Real neste sábado

Um dia antes de o Real Madrid fechar a sua campanha neste Campeonato Espanhol, neste sábado, contra o Villarreal, fora de casa, Zinedine Zidane afirmou que Cristiano Ronaldo está "120%" recuperado de uma entorse no tornozelo direito sofrida no último dia 6, durante o clássico contra o Barcelona, no Camp Nou, pela mesma competição.

O treinador também deixou claro que deverá promover o retorno do atacante ao time no confronto deste sábado, depois de o astro português ter chegado a ser visto como uma possível preocupação até para a decisão da Liga dos Campeões, no dia 26 de maio, em Kiev, na Ucrânia, onde a equipe madrilenha enfrentará o Liverpool em busca de seu 13º título da competição europeia.

"Eu o vi bem, treinando com normalidade toda esta semana e bem para o jogo de amanhã, que é o último antes da final", afirmou o comandante francês, que também festejou o fato de que contará com todos os seus jogadores do elenco à disposição para encarar o Villarreal, entre eles Dani Carvajal, outro que se recuperou de lesão recentemente.

Terceiro colocado do Campeonato Espanhol, conquistado por antecipação pelo Barcelona, o Real ainda tem chance de terminar o torneio como vice-campeão, mas para isso precisa ganhar neste sábado e ainda contar com uma improvável derrota do Atlético de Madrid para o Eibar, na capital nacional, no domingo, no complemento da rodada final da competição.

Porém, Zidane enfatizou a importância de o Real fechar o Espanhol com uma atuação digna, independentemente do que acontecer no duelo envolvendo o Atlético. "Esperamos fazer um bom papel amanhã, é importante e queremos acabar bem a Liga (Espanhola) e logo teremos uma semana para nos prepararmos para a final", disse.

Em terceiro lugar na tabela, o Real está com 75 pontos, três atrás do Atlético de Madrid, que na última quarta-feira conquistou o título da Liga Europa ao bater o Olympique de Marselha por 3 a 0, em Lyon, na final da competição.

