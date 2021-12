Zidane quer grupo forte para a França na Copa

Apesar das insinuações que a França teria sido beneficiada com a fórmula escolhida para o sorteio da Copa do Mundo, que será realizado nesta sexta-feira, 6, na Costa do Sauipe, na Bahia, o craque francês Zinedine Zidane rebateu a possibilidade de favorecimento para seu país e revelou até torcer para que a seleção francesa caia em um grupo mais difícil na primeira fase.

"Para nós, franceses, será melhor jogar contra as seleções mais fortes de cara. Pode ser que alguns não concordem com meu pensamento. Temos uma equipe em evolução, vai ser melhor enfrentar logo adversários mais fortes", disse o campeão mundial pela França em 1998, durante coletiva na manhã desta quinta-feira, 5, em Costa do Sauipe.

Outro que seguiu a linha de pensamento de Zidane é o ex-atacante argentino Mario Kempes, campeão mundial em 1978. "Prefiro que a Argentina enfrente logo os mais fortes, tenho muita confiança na nossa seleção. A Argentina não é só Messi. Temos uma equipe muito boa, o desempenho geral é bom".

Já o brasileiro Cafu não chegou a declarar uma preferência por um grupo forte, mas disse que quem deseja o título não pode pensar nos adversários.

"Para ser campeão não se pode escolher adversário. Nessa Copa do Mundo, da forma como ficaram os potes, existe o risco de um grupo da morte com até três campeões mundiais. Pode acontecer com o Brasil, mas espero que não".

Zidane, Cafu e Kempes estarão presentes ao sorteio dos grupos nesta sexta-feira. Eles participarão ao lado de representantes de outros campeões mundiais: o alemão Mattheus, o italiano Cannavaro, o uruguaio Ghiggia, o espanhol Hierro e o inglês Hurst.

O sorteio está marcado para ocorrer a partir das 13h (horário da Bahia) e terá a apresentação do casal de atores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert.

adblock ativo