Zidane poupa trio de ataque e Marcelo na estreia do Real Madrid na Copa do Rei

O Real Madrid estreará na Copa do Rei sem seus principais jogadores, nesta quarta-feira, 26. O técnico Zinedine Zidane confirmou nesta terça, 25, que vai poupar o trio de ataque, formado por Cristiano Ronaldo, Karim Benzema e Gareth Bale, e também dará descanso ao lateral brasileiro Marcelo.

O Real estreará direto na quarta fase, anterior às oitavas de final, contra o Cultural y Deportiva Leonesa, da terceira divisão espanhola. Foi por causa da fragilidade do adversário que Zidane não incluiu o trio BBC na lista de relacionados, assim como Marcelo e o goleiro Keylor Navas. Kiko Casilla será o titular na partida fora de casa.

Entre os convocados estão Danilo, outro lateral brasileiro do Real, os zagueiros Pepe e Varane. Sérgio Ramos é desfalque por lesão, da mesma forma que os volantes Casemiro e Luka Modric. As principais referências da equipe no setor ofensivo devem ser James Rodríguez e Morata.

