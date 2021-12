Zidane exalta desejo de recuperar Vinicius Junior antes do término da temporada

Na véspera do duelo que o Real Madrid fará contra o Leganés, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Zinedine Zidane exaltou o seu desejo de poder contar o quanto antes possível com o retorno do brasileiro Vinicius Junior aos gramados. O atacante se recupera de uma lesão nos ligamentos do tornozelo direito, sofrida em jogo contra o Ajax, no dia 5 de março, pela Liga dos Campeões, e o treinador acredita que logo poderá ter o jovem de 18 anos novamente à disposição.

"Acaba de chegar este ano, ele é jovem e quero recuperá-lo antes que acabe esta temporada (europeia). Ele vai bem porque está treinando no campo e creio que, ainda que não possa dizer exatamente em qual rodada, vai entrar no time e em breve vai estar conosco", disse Zidane, em entrevista coletiva neste domingo.

Contratado junto ao Flamengo pelo Real Madrid quanto tinha 16 anos, pelo valor de 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), Vinicius Junior chegou ao Real em julho do ano passado. E no segundo semestre de 2018 o time iniciou uma fase instável depois da saída de Zidane e a chegada de Julen Lopetegui, que acabou sendo demitido do cargo e deu lugar a Santiago Solari, com quem o brasileiro passou a se firmar na equipe madrilenha.

Solari também não resistiu no cargo, que voltou a ser ocupado por Zidane a partir do último dia 11 de março. E o treinador agora tenta recolocar o Real nos trilhos já projetando a próxima temporada, pois neste fim de ciclo 2018/2019 a equipe tem apenas a reta final do Campeonato Espanhol a disputar. Fora da luta direta pelo título, o time está na terceira posição, com 60 pontos, 14 atrás do líder Barcelona.

Ao projetar este duelo contra o Leganés, às 16 horas (de Brasília) desta segunda-feira, pela 32ª rodada da competição, Zidane confirmou que o meio-campista alemão Toni Kroos é dúvida na escalação do Real por causa de problemas intestinais.

"Ele tem uma gastroenterite", revelou o francês. "Esteve mal à noite e não veio treinar. Vamos ver a sua evolução entre hoje e amanhã para o jogo, mas não pôde treinar conosco hoje", reforçou.

