Zidane diz que eventual eliminação do Real na Liga dos Campeões seria 'desastre'

Zinedine Zidane admitiu nesta terça-feira que uma eventual queda do Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões seria um "desastre". Para o treinador, o confronto com o Manchester City, nesta quarta, vai exigir "paciência e calma" do primeiro ao último minuto no Santiago Bernabéu.

"Será um desastre se não avançarmos", reconheceu Zidane, nesta terça, véspera da partida da volta da semifinal. Para alcançar a final, o Real Madrid precisa de uma vitória simples porque, na ida, os times empataram sem gols, na Inglaterra.

O técnico, porém, prevê um duelo ainda mais complicado nesta quarta. "Este jogo será ainda mais duro que o primeiro porque todos sabemos que será o decisivo. Não será a mesma partida que jogamos contra o Wolfsburg", comparou Zidane, citando a vitória por 3 a 0, na volta das quartas de final, após derrota por 2 a 0, na Alemanha.

"Não podemos achar que vamos marcar dois ou três gols em 15 minutos. Este será um jogo bem diferente e sabemos que vamos sofrer do primeiro ao último minuto. Teremos que ter paciência e calma", pregou.

Questionado sobre os talentos individuais do Manchester City, o técnico do Real negou qualquer marcação especial sobre Sergio Agüero, principal referência no ataque inglês. "Não temos plano especial para ele", garantiu Zidane.

Para este duelo decisivo, o treinador terá um reforço de peso no elenco. Cristiano Ronaldo, recuperado de lesão, voltará ao time nesta quarta. Na ida, ele foi desfalque. Já Karim Benzema ficará de fora, por problema físico, assim como o volante brasileiro Casemiro, que se recupera de um edema.

