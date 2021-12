Zidane admite interesse em treinar seleção da França

Zinedine Zidane admitiu nesta terça-feira que tem interesse em se tornar futuramente o treinador da seleção da França, da qual foi um dos líderes na conquista da Copa do Mundo de 1998, único título mundial da equipe.

"Sou ambicioso. Agora sou um treinador e eu digo para mim mesmo: 'Por que não pensar em ser o treinador da seleção'", disse o ex-jogador de 42 anos em entrevista ao jornal La Provence, da França.

Zidane, contudo, pondera que este ainda é um projeto para o futuro. Atualmente no comando do time B do Real Madrid, ele pretende ganhar mais experiência antes de se candidatar ao cargo máximo do futebol francês.

O ex-jogador foi alvo de rumores sobre uma possível transferência para o Bordeaux antes do início da temporada europeia, mas rejeitou essa possibilidade e aceitou o cargo no clube de Madri, após ser auxiliar do técnico Carlo Ancelotti na temporada passada.

Atualmente a seleção francesa está sob o comando do técnico Didier Deschamps, companheiro de time de Zidane na conquista da Copa de 98 e da Eurocopa de 2000.

