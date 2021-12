Zico: 'Não concordo com o retorno de Dunga'

Maior ídolo da história do Flamengo, Artur Antunes Coimbra, o Zico, vive novo desafio na carreira: treinar o FC Goa, da Índia. Hoje, estreia a Superliga Indiana, criada para disseminar de vez a prática do futebol no país. O time de Zico, porém, só atuará na próxima quarta-feira, diante do Chennaiyin FC, curiosamente onde o ex-meia flamenguista Elano joga. O Galinho de Quintino concedeu entrevista exclusiva ao A TARDE. Por telefone, falou, de cara, sobre as dificuldades do novo desafio. Em pouco mais de meia hora, não teve papas na língua para criticar o retorno de Dunga à Seleção, a nomeação de Gilmar Rinaldi como coordenador e a própria CBF. Fez questão de defender os árbitros brasileiros, que, segundo ele, "estão sendo massacrados". Comentou também a ironia do destino, de comandar um clube que fica num lugar chamado Vasco da Gama. Cada um dos oito times da Superliga Indiana representa uma região do país. Todos devem ter sete estrangeiros, um treinador conhecido e uma "estrela" do futebol mundial. O francês Robert Pires é o destaque do time de Zico. As equipes se enfrentarão em turno único. Quatro vão às semifinais. A decisão será em 22 de dezembro.

Como está sendo para você a adaptação ao futebol indiano? De cara, qual a grande diferença se comparado ao brasileiro, por exemplo?

Não tem nem como fazer essa comparação. Aqui, a grande paixão é o críquete. Fora que tem outros esporte à frente do futebol. Os indianos até gostam de futebol, mas não é um esporte que lhes traga resultados históricos expressivos. Fora isso, a profissionalização é bem pequena. Não tem, por exemplo, um local fixo de administração do clube. O campo de treino é alugado, o hotel, onde ficamos, também. É tudo ainda muito precoce. Apesar do bom condicionamento, os atletas indianos são fisicamente frágeis. Aí, já é influência de fatores familiares, sociais... Alguns são até habilidosos, mas outros não têm fundamentos básicos. Domínio, passe, chute... Estou ensinando o beabá.

Seu contrato é de apenas três meses. Acredita que se pode fazer mudanças significativas em tão pouco tempo?

Tudo vai depender do sucesso da liga. Claro que, em três meses, não é o ideal. Estamos lançando sementes para colher os frutos lá na frente. Eu digo que o Japão já fez isso, a Coreia do Sul também. A China está fazendo. A Índia, com a população que tem [1,2 bilhão de pessoas], se fizer um bom trabalho, pode ter um grande desenvolvimento, e esse é o pontapé inicial. Agora, claro, eu sozinho não vou conseguir fazer nada. Na minha experiência no Catar, por exemplo, tinha um projeto bacana, legal. Mas os jogadores pareciam não demonstrar tanto empenho e dedicação para que o futebol, de fato, evoluísse. O pontapé inicial aqui foi dado. A empresa (multinacional) IMG investiu, resolveu desenvolver o futebol. Chegaram vários jogadores estrangeiros. Estes precisam demonstrar interesse. Têm uma grande chance de mostrar aos indianos culturas diferentes, um outro olhar para o futebol. Unidos, podemos fazer muito por este povo.

Mais de 20 anos após jogar e ser treinador no Japão, você vive esse desafio na Índia. Quais as semelhanças em ambas as ocasiões? O fator monetário pesou na sua ida para a Índia?

Não. Não sou hipócrita em dizer que a quantia que recebi não foi boa. Foi ótima. Mas o futebol é minha paixão. Enxerguei aqui um projeto. Posso, com apoio de todos os envolvidos, mudar a vida de muita gente. No Japão, eles desconheciam totalmente o futebol profissional. Aqui eles, apesar de pouco, têm uma noção. Agora, tem vários jogadores renomados aqui [Del Piero, Trezeguet, Ljungberg, Anelka etc]. No Japão, não tinha intuito de conquistar títulos, mas desenvolver o esporte. Acho que deu certo (risos). Tive o mesmo intuito nas minhas passagens por Uzbequistão, Iraque, Catar, Turquia, Grécia e Rússia. Aqui, meu grande objetivo é esse. Volto a dizer: sozinho não farei nada. Mas, se todos se mostrarem envolvidos, o futebol pode mudar muita coisa na Índia.

A estreia de seu clube será quarta-feira, dia 15, contra o Chennaiyin FC. O que espera? O time já está entrosado?

Tudo é um interrogação. Do meu time, eu só conhecia mesmo o Pires [ex-Arsenal] e o André Santos [ex-Flamengo]. A empresa IMG foi colocando os estrangeiros nos times. Não há o entrosamento ideal ainda. Os indianos estavam no meio da temporada, têm um pouco de ritmo. Mas os estrangeiros que chegaram estavam aposentados e/ou parados há um bom tempo. Então não vou exigir muito (risos).

Você tem tido algum problema com religião e idioma?

O idioma, por incrível que pareça, não. Não só pelo fato de eu ter uma noção do inglês e um intérprete. Mas muitos dos meus jogadores já atuaram no futebol português, passaram por lá. Então, entendem um pouco do que eu digo. Quanto à religião, até agora nada. No Catar, tive problema. Aqui, não.

Agora, vamos falar um pouco de Seleção Brasileira..

Também? (risos). Estou brincando, vamos lá... manda!

Você foi favorável ao retorno de Dunga ao comando do Brasil?

Não, não concordei. Não pela passagem do Dunga como jogador. Mas o posto de treinador da Seleção tem que ser de um técnico vencedor. Tem aí o Muricy Ramalho, o Tite, o Abel Braga, que já foram campeões brasileiros, venceram Libertadores. Já começou errado em 2006. Na primeira vez, Dunga foi nomeado treinador da Seleção sem ter sido técnico. Era um ex-jogador no cargo mais importante do futebol brasileiro. Aí, tudo bem. Vence a Copa América (2007), Copa das Confederações (2009), para mim, torneios sem expressão alguma. E na Copa do Mundo (2010)? Foi eliminado. Deixa o cargo, fica longe do futebol, não o vi se aperfeiçoar. Teve passagem pelo Internacional, nada demais. Aí, ganha, de presente, o retorno à Seleção. Não entendi.

E a nomeação de Gilmar Rinaldi como coordenador da Seleção Brasileira?

O Gilmar, até pouco tempo atrás, era empresário de jogadores. Será que no Brasil não há gerentes de futebol capacitados para exercer o cargo? O do Cruzeiro, que faz um belo campeonato [nacional], e o do São Paulo não prestam? Sou contra o critério (de escolha) da CBF. Parece uma casa de amigos.

Dunga foi criticado por convocar jogadores mais velhos, como Robinho, Maicon e Kaká, que dificilmente participarão da Copa de 2018. Você consegue entender esta escolha?

Eu? (risos) Não tenho a mínima ideia. Eu queria ter visto o Kaká na Copa de 2014. Acho que o período deles na Seleção já passou. Para eles, claro, é ótimo. Seleção é vitrine, visibilidade.

Da humilhante derrota por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo, o que se tirou de lição daquela goleada?

Somos inferiores. Não foi acidente, apagão. Para com isso! A qualidade do futebol brasileiro, hoje, é inferior. Eu lamento, mas tenho e temos que reconhecer isso. Chega de soberba! Não é por que um jogador brasileiro atua na Europa que ele é melhor. Já foram duas Copas seguidas, duas, 2010 e 2014, em que a base da Seleção foi formada por jogadores que jogavam na Europa. E o resultado? Eliminação, vergonha, vergonha! Criou-se essa falsa ilusão de que "bom é quem joga na Europa". Aí, quem está no Brasil, mal se profissionaliza, já quer ir embora. Este êxodo também explica essa decadência.

Como você vê o movimento Bom Senso, dos jogadores brasileiros? É válido?

Quando o movimento realmente faz algo e é formado por jogadores, é ativo. Acho, sim, válido. Sou totalmente a favor, até porque, na minha história, já fui do sindicato dos jogadores do Rio de Janeiro. Naquela época, conseguimos algumas coisas. Tomara que o movimento Bom Senso também tenha êxito junto à CBF.

Nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, estourou a crise da arbitragem. A Associação Nacional dos Árbitros de Futebol chegou a sugerir uma greve dos 'homens de preto' por causa das agressões verbais que eles vinham sofrendo.

Que coisa, hein? (com voz de espanto) Confesso a você, que não estou acompanhando. Mas, de antemão, a Copa do Mundo nos deu uma lição, que podemos ter erros claros. Vou te dizer: hoje em dia, você vai a um estádio, tem 450 mil câmeras, mostrando os mínimos detalhes, é um verdadeiro massacre contra os árbitros. É uma grande covardia criticá-los. Eu também acho o seguinte: os assistentes que ficam atrás dos gols precisam ser mais qualificados e passíveis de punição também. O árbitro sozinho não pode ser crucificado. É injusto! E só mais uma coisa: acho engraçado os comentaristas de arbitragem das tevês, que criticam os árbitros. Eles esqueceram que já foram árbitros, já apitaram e, agora, só criticam com tamanha precisão por fazerem uso da tecnologia. Então é isso, o árbitro é um ser humano, não uma máquina.

Quem será o campeão brasileiro deste ano e por quê?

Está caminhando para o Cruzeiro. A vantagem é grande, mas tem aquela coisa: no Brasileiro, os jogos são muito equilibrados e têm alguns erros clamorosos da CBF.

Quais erros, por exemplo?

Nesse momento, o fato de tirar jogadores dos times e colocar na Seleção, que está fazendo esses amistosos. Isso prejudica bastante os clubes nesta reta final de campeonato. Só no Brasil ainda acontece isso. Na Europa, tem as datas Fifa. Ninguém sai prejudicado. São erros primários de quem comanda o futebol nacional.

Na sua opinião, por que o Cruzeiro se destaca em relação aos adversários? Acredita que a manutenção do técnico Marcelo Oliveira (há pouco mais de um ano e meio no time) é um dos motivos?

É, também. Mas vai além. Tem a estrutura, as contratações, salários em dia. São pequenas coisas dentro e fora de campo, que fazem a diferença. O jogador tem mais confiança para jogar, tem um ânimo a mais, parece que há menos pressão.

E o Flamengo? Por que faz uma campanha de altos e baixos?

O Vanderlei (Luxemburgo) acertou o time. Está no caminho certo. Se ele não tivesse chegado, a situação seria muito pior. Luxemburgo sabe os limites do time, conhece os jogadores, tem o dom da palavra. Ele conseguiu dar um padrão à equipe e vem mantendo isso. O Flamengo não vai cair não.

