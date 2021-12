'Zebra', Portugal busca título inédito neste domingo

Desta vez, vai! É o que espera a torcida lusitana espalhada pelo mundo para a emocionante final da Eurocopa, neste domingo, 10, entre Portugal e a anfitriã França, no estádio Stade de France, às 16h (da Bahia).

É a segunda vez que os portugueses conquistam uma vaga na partida final do torneio. A primeira, foi em 2004, quando a seleção lusitana contava com um elenco impecável, com Luís Figo (eleito melhor jogador do mundo em 2001, e o capitão do time), o brasileiro Deco (que ganhou dois prêmios da Uefa naquele ano) e como se não bastasse, o ainda jovem porém já habilidoso Cristiano Ronaldo, como principal atacante. Todos eles comandados pelo técnico pentacampeão pelo Brasil Luis Felipe Scolari, o Felipão.

Por aí, já dá para perceber que aquela foi uma seleção àgil e muito bem articulada. Para o português Tiago Gomes, natural de Lisboa, que mora em Salvador há 6 anos, a melhor do país em todos os tempos. "Essa geração em que o Cristiano já fazia parte, há 12 anos atrás. Não sei porque não deu certo. Talvez não era para dar", lamenta o gerente de hotéis da rede Vila Galé. E assim como ele, muitos acreditam que aquele tenha sido realmente o melhor conjunto de jogadores que Portugal já teve em campo.

Com todos esses fatores favoráveis à vitória lusitana é impossível não se questionar: porque não deu certo? No fim, Portugal acabou derrotado em casa pela 'zebra' Grécia, numa das maiores decepções da história do futebol luso.

Águas passadas

Mas como águas passadas não movem moinhos, 12 anos depois, os lusitanos estão ainda mais animados e confiantes para o jogo deste domingo contra a França, em Saint Dennis, subúrbio de Paris.

A lisbonense Marta Fernandes, que mora em Salvador há 1 ano e meio, ressalta o espírito de união que envolve a torcida. "Houve uma campanha em que todas as torcidas portuguesas se reuniram e foram até lá (França), pois estava a se sentir que não havia união". Tiago explica, que existem três importantes torcidas em Portugal. "Os líderes dos três principais times, o Porto, Sporting e do Benfica se juntaram para fazer uma torcida única para apoiar a nossa seleção".

Conhecendo o Inimigo

A adversária França, além de país-sede da Euro, é também uma das seleções que ocupa os primeiros lugares no podium de vencedores da Eurocopa, com dois títulos. Perde apenas para a Alemanha e a Espanha, empatadas com três. A possibilidade de levantar a taça, junta-se agora à bela campanha dos franceses desde a abertura do campeonato. Por isso, o favoritismo dos donos da casa é inegável.

Em seis jogos, conta-se cinco vitórias e somente um empate, contra a Suíça, o que faz da França, justamente ao lado de e Portugal, as únicas equipes invictas do torneio.

A diferença é que a seleção lusa empatou cinco vezes (com um triunfo na prorrogação) e ganhou apenas uma partida, contando ainda com a sorte de enfrentar times, relativamente, mais fracos.

Assim como Portugal em 2004, a seleção francesa também conta com astros que se destacaram no torneio, como o meia Pogba e os atacantes Giroud e Griezmann. Tiago estava lá em Portugal, assistindo àquele fatídico e decepcionante jogo, no estádio do Dragão, em Porto. Quem sabe, dessa vez, longe de casa, a zebra se repete às avessas ?

adblock ativo