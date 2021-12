Zé Roberto anuncia as primeiras convocadas da seleção de vôlei para 2017

O técnico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anunciou nesta quarta-feira, 26, uma convocação de seis jogadoras que se tornaram as primeiras chamadas efetivamente para integrar o time nacional visando a temporada de 2017. Foram elas: a líbero Léia, a levantadora Naiane, a ponteira Rosamaria e a central Mara, todas do Camponesa/Minas, a central Adenízia, do Savino Del Bene Volley Scandicci (Itália), e a líbero Suelen, do Foppapedretti Bergamo (Itália).

Elas foram convocadas pelo treinador para inicialmente participar de um período de treinos para o tradicional torneio amistoso Montreux Volley Masters, na Suíça, e também já visando as três competições oficiais que o Brasil disputará este ano: o Grand Prix, o Campeonato Sul-Americano e a Copa dos Campeões.

Por meio de comunicado oficial distribuído na tarde desta quarta no qual revelou as convocadas, a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) também informou que o comandante tricampeão olímpico chamou outras três jovens jogadoras que foram convidadas para integrar a equipe nacional e ganhar experiência nestes treinos da pré-temporada.

Tratam-se das ponteiras Edinara e Fernanda Tomé, ambas do São Cristóvão Saúde/São Caetano, e a também atacante Amanda, do Terracap/BRB/Brasília Vôlei. Ao lado das outras seis jogadoras convocadas, elas têm apresentação a Zé Roberto no Centro de Desenvolvimento de Voleibol (CDV), em Saquarema (RJ), marcada para a próxima segunda-feira.

Após terminar a sua pré-temporada, a seleção brasileira de vôlei terá como seu primeiro desafio na temporada o Montreux Volley Masters, que será realizado entre os dias 6 e 11 de junho. Depois disso, o time nacional irá focar o Grand Prix, que ocorrerá entre 7 de julho e 6 de agosto, pouco antes de viajar para Bogotá, na Colômbia, palco do Campeonato Sul-Americano entre os dias 12 e 18 de agosto.

Pouco menos de um mês depois desta competição continental, o Brasil fechará a sua participação em torneios no ano disputando a Copa do Campeões, marcada para acontecer entre 5 e 10 de setembro, no Japão.

