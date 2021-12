Zanetti conquista medalha de prata nas argolas no Mundial de Doha

Medalhista de prata na prova de argolas nesta sexta-feira, 2, no Mundial de Ginástica Artística, que acontece em Doha, no Catar, o ginasta Arthur Zanetti soma agora quatro conquistas em Mundiais; um ouro e três pratas. Além de ter alcançado o primeiro lugar nas Olimpíadas de 2012, em Londres. Sua apresentação final ficou com a nota 15,100.

O medalhista de ouro foi Eleftherios Petrounias, que também tem um currículo extenso. Campeão olímpico no Rio de Janeiro em 2016 justamente em cima de Zanetti, o egípcio se consagrou agora tricampeão mundial. Ele recebeu nota final 15,366.

“Estou muito feliz com o meu resultado, neste retorno ao pódio. Posso dizer que fiz a minha melhor prova do ano. Todos os giros foram estendidos, não teve mexida e cravei a saída. Foi a melhor série que eu fiz, mas o importante foi ter voltado ao pódio em um Mundial.”, declarou o ginasta brasileiro, muito satisfeito com seu desempenho.

Foi a 13.ª medalha do Brasil em Mundiais de ginástica. Além das conquistas de Zanetti, Diego e Daniele Hypólito, Daiane dos Santos e Jade Barbosa, que também já estiveram no pódio.

adblock ativo