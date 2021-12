Um dos maiores momentos de azar do mundo. Assim pode ser definido um lance no Campeonato Australiano, no último domingo, 21, em que o zagueiro Storm Roux , do Central Coast Mariners, se lesionou triplamente em uma jogada "boba" no duelo contra Melbourne City.

Em um contra-ataque rápido do adversário, Roux se jogou em direção à bola para impedir o chute e, espantosamente, fraturou a perna, torceu o tornozelo (rompeu um ligamento) e descolocou o ombro.

O esforço do defensor, que também joga na seleção da Nova Zelândia, acabou sendo em vão. Já que na sequência da jogada, o árbitro marcou pênalti para o Melbourne. O jogo foi paralisado por alguns minutos para que o jogador fosse retirado de maca. Na retomada, o adversário converteu a penalidade máxima. Definitivamente, não foi o dia de Roux.

Da Redação Zagueiro sofre 3 lesões em lance 'bobo" na Austrália

