O jogo não era da elite do futebol europeu, mas o lance inusitado chamou a atenção pela raridade do acontecimento. O gol emblemático foi marcado pelo zagueiro Kenneth Garreyn, durante uma partida de futebol amador na Bélgica.

O KFC Poperinge recebia o VK Koekerale, quando o defensor cortou o lance de ataque do time visitante e deu um chutão de muito antes do grande círculo. O goleiro mal posicionado e o campo molhado fizeram com que a bola quicasse próximo à área e encobrisse o arqueiro do Koekerale.

A partida terminou 2 a 0 para o time de Kenneth, que foi venerado pelos atletas pelo lance de pura sorte, marcando o gol que nem Pelé conseguiu.

Confira o "golaço" marcado pelo belga:

Da Redação Zagueiro rifa bola e marca gol com chute a mais de 70 metros

