Zagueiro Marquinhos é desconvocado e não joga contra o Peru

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) comunicou, nesta terça-feira, 7, a desconvocação do zagueiro Marquinhos da seleção brasileira do próximo compromisso da equipe nas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo do Catar, a ser disputada no próximo ano.

O adversário será o Peru, e o jogo está previsto para quinta-feira, 9, às 21h30, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na região metropolitana do Recife. A delegação brasileira viaja nesta terça.

Marquinhos cumpriria suspensão contra a Argentina no jogo que foi suspenso, com apenas 5 minutos de bola rolando, por causa do descumprimento das regras sanitárias do Brasil por quatro jogadores argentinos.

A decisão de desconvocar Marquinhos foi tomada depois de a CBF ter entrado em contato com o Comitê Disciplinar da Fifa e não receber garantias quanto à escalação do jogador do Paris Saint-Germain contra os peruanos. Isso porque não ficou claro se o jogo interrompido foi válido para que o atleta cumprisse a punição.

O técnico da seleção brasileira, Tite, permanece no grupo com os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda e Léo Ortiz.

Sem Marquinhos, a delegação brasileira sai de São Paulo na noite desta terça-feira (7) em direção ao Recife.

