Zagueiro Lúcio faz acordo com Juventus e encerra contrato

O zagueiro brasileiro Lúcio terminou o contrato com a campeã italiana Juventus por consentimento mútuo e está agora sem clube, informou a equipe nesta segunda-feira.

"A aventura de Lúcio no time preto e branco chegou ao fim", informou a Juventus em comunicado no site oficial do time.

"A Juventus e o zagueiro brasileiro chegaram a um acordo para que o contrato do jogador seja encerrado por consentimento mútuo."

Lúcio fez apenas quatro aparições pela Juventus nesta temporada, após se juntar ao time em uma transferência sem custo da Inter de Milão.

O jogador, de 34 anos, foi campeão da Copa do Mundo de 2002 com a seleção brasileira e venceu a Liga dos Campeões pela Inter em 2010.

