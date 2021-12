Zagueiro italiano é condenado a prisão por fraude em apostas

O lateral e zagueiro italiano Andrea Masiello entrou em acordo com a Justiça italiana por uma condenação de 22 meses de prisão pelo seu envolvimento no escândalo de combinação de resultados e fraude de apostas esportivas que sacudiu o futebol do país tricampeão do mundo.

O juiz Michele Parisi notificou nesta quarta-feira a condenação do jogador, por crime de formação de quadrilha e fraude esportiva, em quatro partidas de 2010 e 2011 no Campeonato Italiano, no qual o Bari, equipe por onde atuou até o ano passado, enfrentou Palermo, Sampdoria, Lecce e Bologna, pela primeira divisão.

Masiello, que acertou transferência pelo Atalanta, não irá para a prisão por não ter antecedentes criminais e a pena ser inferior a dois anos de prisão. Seu envolvimento foi comprovado durante investigação da Promotoria de Bari, feito em separado as conduzidas pela Promotoria de Cremona, que trouxe o escândalo à tona.

