Thomas Vermaelen, zagueiro belga recém-contratado pelo time do Barcelona, passou pelo maior "perrengue" ao tentar manobrar seu carrão neste sábado, 13. Para conseguir entrar no Camp Nou para assistir ao jogo que resultou na vitória de 2 a 0 sobre o Bilbao pelo Espanhol.

No comandando de seu Audi, o jogador teve que ser orientado pelos torcedores para conseguir manobrar. Até um fiscal precisou ajudar Vermaelen. No final das contas, ele gastou mais de dois minutos até conseguir entrar no estádio.

Da Redação Zagueiro do Barça enfrenta "perrengue" para manobrar carrão

adblock ativo