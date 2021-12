Zagueiro Dante posa com camisa da Catuense

A Catuense ganhou Dante como garoto-propaganda. O zagueiro do Bayern de Munique posou ontem com a camisa do clube. Enquanto isso, o time segue preparação para o Estadual.

No dia 17, tem amistoso contra o Feirense, em Serrinha. O jogo servirá também para a Catuense provar que o estádio local tem condições de ser seu mando de campo no campeonato, já que Alagoinhas, o mando original, foi reprovado nas vistorias.

