Zagueiro da Ponte Preta é suspenso por seis jogos por agredir atleta do Vitória

O zagueiro da Ponte Preta Rodrigo recebeu seis jogos de punição por "introduzir, por duas vezes, seu dedo médio entre as nádegas de Tréllez", como relatado na súmula do jogo contra o Vitória. A decisão foi tomada nesta segunda-feira, 4, na sede do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Essa a pena máxima possível. O jogador da Ponte Preta foi expulso ainda no primeiro tempo, quando o time de Campinas vencia por 2 a 0. Após a saída dele, o Leão virou o jogo.

A exemplo da punição do clube, o atleta cumprirá a pena em partidas em competições nacionais, podendo disputar os jogos do Campeonato Paulista. Apesar de ter contrato com a Ponte Preta até o final de 2018, a continuidade dele é incerta. É um assunto que deve ser definido nos próximos dias.

adblock ativo