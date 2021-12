Zagueiro Chapecoense e jornalista têm melhora em quadro clínico

O estado de saúde do zagueiro Neto e do jornalista Rafael Henzel apresentou melhora nas últimas horas, de acordo com o médico Juan Antonio Rodríguez. O profissional acompanha o tratamento dos brasileiros.

Eles e outras quatro pessoas sobreviveram a queda do avião com a equipe da Chapecoense na Colômbia, na madrugada desta terça-feira, 29.

"A circulação (sanguíneo) vem respondendo bem. Vamos esperar mais 48 horas para verificar a recuperação", disse o médico para a TV Globo. Segundo ele, o jogador Neto dá sinais de que vai abrir os olhos, mas ainda permanece entubado.

O zagueiro, que foi o último a ser resgatado com vida, deve passar por uma nova cirurgia.

"A situação clínica nas últimas 12 horas é importante. A situação segue sendo crítica. Ambos estão entubados, mas os pacientes estão respirando espontaneamente, estão tossindo e tentando abrir os olhos", explicou o médico.

O caso mais grave é do goleiro Jackson Follmann, que teve a perna direita amputada e corre risco de ter que realizar o mesmo procedimento na esquerda.

"Jackson está estável, na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e sob nossos cuidados. Ele precisou passar por uma cirurgia nesta manhã, um procedimento no qual teve sua perna direita amputada. Agora, no entanto, ainda precisamos esperar por 48 horas após o acidente para ter um diagnóstico mais completo sobre a situação", disse o médico Guillermo Leon Molina, responsável por atender a vítima no Hospital San Vicente Fundação de Rionegro.

Já o lateral esquerdo Alan Ruschel apresenta o melhor quadro clínico. "O Alan é o que está em melhores condições. Todos estão em UTI. O caso mais grave é do Follmann. Estão todos na UTI, sedados, mas o Alan é quem está em melhores condições", disse o prefeito de Chapecó, Luciano Buligon.

