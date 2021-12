Zagueiro brasileiro Gabriel testa positivo para Covid-19 e desfalca o Arsenal

O zagueiro brasileiro do Arsenal, Gabriel Magalhães, testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada pelo clube inglês na tarde deste sábado, 26, através das redes sociais dos Gunners. Por conta do diagnóstico, o defensor deve desfalcar o time pelas próximas três partidas.

Gabriel chegou na equipe inglesa neste ano, após se destacar atuando no futebol francês com a camisa do Lille. Com o técnico espanhol Mikel Arteta, o zagueiro já entrou em campo 15 vezes na temporada e marcou dois gols. Por conta do ocorrido, ele não foi relacionado para o clássico londrino deste sábado, contra o Chelsea, onde o Arsenal venceu por 3 a 1.

“Gabriel esteve em contato com alguém. É o que é. Ocorre em um momento ruim para nós, antes de um jogo tão importante”, disse o técnico Mikel Arteta.

Além do jogo contra os Blues, Gabriel ainda deve perder os compromissos contra o West Bromwich e Brighton, nos dias 29 de dezembro e 2 de janeiro, ambos pela Premier League.

No clássico deste sábado, os brasileiros Willian e David Luiz também foram desfalques. No entanto, o Arsenal informou que os atletas testaram negativo para Covid-19, apesar de não estarem se sentindo bem.

adblock ativo