Zagueiro brasileiro é vítima de racismo na Espanha; assista

Maisa um caso de racismo no futebol europeu e desta vez atingiu em cheio o zagueiro brasileiro Paulão, do Bétis. Depois de tomar o segundo cartão amarelo e em seguida o vermelho, no jogo contra o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, nesse domingo, 24, Paulão foi hostilizado pela torcida de seu time, que fez imitações de macaco e xingou o jogador.

A expulsão aos 41 minutos do primeiro tempo acertou Paulão em cheio, que além das cenas de racismo saiu de campo chorando. O Bétis foi derrotado pelo Sevilla por por 4 a 0.

O zagueiro está no clube espanhol desde janeiro de 2012. Ele já jogou no Atlético-MG e Gama, no futebol brasileiro, e no Saint-Étienne, da França, e pelo Braga, de Portugal. Paulão nasceu em Lagoa Santa, em Minas Gerais.

