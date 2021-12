Zagueiro belga sofre infarto durante partida

O jovem zagueiro belga Gregory Mertens, de 24 anos, sofreu um infarto durante uma partida com o time reserva do Lokeren contra o Genk e se encontra em estado crítico, revelaram vários meios de comunicação da Bélgica nesta terça-feira, 28.

Gregory Mertens sofreu um ataque cardíaco em campo (Foto: Reprodução |Twitter )



Mertens perdeu os sentidos, chegou a ser reanimado por médicos dos dois clubes com o desfibrilador cardíaco, antes de ser levado ao hospital, onde foi colocado em coma artificial.



"O Sporting Lokeren está ao lado da família e dos amigos de Gregory e espera uma recuperação favorável", informou o Lokeren no seu site.



Formado nas categorias de base do Anderlecht, time mais vitorioso do futebol belga, Mertens foi contratado pelo Lokeren em janeiro de 2014, depois de uma passagem no Cercle Bruges, onde jogava desde 2011. Jogou várias vezes com a seleção belga sub-21.

