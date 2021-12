O zagueiro baiano Dante, da Seleção Brasileira e do Bayern de Munique, participou de um programa especial da série de desenho infantil Phineas e Ferb, do Disney Channel.

No bate-papo com os irmãos, em episódio intitulado de Take Dois, Dante falou sobre o seu corte de cabelo e alimentação.

Durante o programa, o jogador também foi desafiado a demonstrar a sua habilidade e chegou perto das 100 milhões de embaixadas, de acordo com o contador de Phineas e Ferb.

Dante deve ter sua convocação anunciada dia 7 de maio, quando o técnico Felipão oficializará a sua lista para a Copa do Mundo.

Assista ao vídeo da entrevista

Da Redação Zagueiro baiano participa de desenho infantil; veja vídeo!

adblock ativo