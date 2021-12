Zagallo é assaltado ao lado do filho no Rio de Janeiro

O ex-treinador e tetracampeão do mundo pela Seleção Brasileira Mário Jorge Lobo Zagallo, de 83 anos, foi assaltado na terça-feira, 25, em uma das principais avenidas da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Ele voltava para casa de carro com seu filho Mário César Zagallo quando sofreu a abrodagem do criminoso em uma moto. O assaltante bateu no vidro do veículo com uma arma e exigiu que Mário César entregasse o relógio.

Zagallo chegou a passar mal e teve sua pressão alterada. "Meu pai ficou trêmulo, com falta de ar, a pressão dele subiu. Durou uns 10 segundos, mas o suficiente para nos deixar muito nervosos", disse Mário César ao blog.

Por causa do susto, pai e filho fariam o registro da ocorrência apenas nesta quarta-feira, 26.

