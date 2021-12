O suíço Yves "Jetman" Rossy voltou ao céu novamente, desta vez para voar em formação com Vince Reffet, especialista em base jumper e skydiver, aqueles pulos de montanhas com um roupão especial.

Em dezembro, Rossy havia voado com seu jetpack em formação com um avião sobre Dubai. Dessa vez, Rossy, o ex-piloto de caça e piloto de avião, foi a primeira pessoa no mundo a voar com uma asa de propulsão a jato.

O piloto já voou sobre o Canal da Mancha, o Grand Canyon e o Monte Fuji. Em 2011, cmpetiu com dois caças sobre os Alpes suíços. Na segunda-feira, 11, o vídeo do voo em dupla sobre Dubai foi divulgado e alcançava nesta terça,12,quase 300 milvisualizações.

Veja:

Marcos Venâncio Yves "Jetman" Rossy voa com asa de propulsão a jato; veja

adblock ativo