Ypiranga vence, Flu perde e classificação segue indefinida

O domingo foi de indefinição para os clubes que disputam a segunda divisão do Campeonato Baiano. Líder com 13 pontos, o Fluminense de Feira tropeçou em Itabuna e perdeu para o Dragão por 3 a 1, adiando, assim, a classificação para a elite do futebol baiano.

Já o Ypiranga venceu o Grapiúna em Pituaçu, por 2 a 1, e garantiu a segunda posição na tabela com 12 pontos. Também ainda brigando pelo acesso, Flamengo de Guanambí empatou com o Atlético num jogo sem gols, e está com a terceira posição, com a mesma pontuação do Ypiranga - perde no saldo de gols. o Itabuna é o 4º colocado, com 11 pontos, e segue vivo na disputa.

Longe de estar clara, a situação pode mudar completamente na próxima rodada, esta sim definitiva. Tirando o Fluminense, que depende apenas da vitória, todas as equipes precisam de combinação de fatores para subirem.

No próximo domingo, o Itabuna enfrenta o Botafogo em Senhor do Bonfim. O Ypiranga viaja para enfrentar o Juazeiro enquanto Fluminense e Flamengo de Guanambí jogam em casa contra Atlético e Jequié, respectivamente.

Combinações

Para conseguir o acesso, o Fluminense precisa apenas vencer: nenhum outro time conseguiria superar os 16 pontos conquistados.

Atual vice-líder, o Ypiranga precisa manter a diferença do saldo de gols em relação ao Flamengo de Guanambí. Caso contrário, o critério de desempate é o maior número de pontos no confronto direto (o Flamengo levou a melhor, por 1 a 0, no jogo da 1ª rodada).

O Flamengo enfrenta o lanterna do torneio, e anular a vantagem do Ypiranga. Já o Itabuna precisa vencer e torcer para que Flamengo e Ypiranga não vençam.

