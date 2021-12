Ypiranga e Itabuna mantém liderança da Segundona do Baiano

Mesmo sem entrarem em campo, Ypiranga e Itabuna permaneceram como líderes dos seus respectivos grupos após a disputa da oitava rodada da primeira fase da segunda divisão do campeonato baiano.

Quatro jogos foram disputados no último sábado, 8. Em Ilhéus, o Colo-Colo venceu o Flamengo de Guanambi por 1 a 0. Em Lauro de Freitas, o Galícia goleou o dono da casa Ipitanga por 3 a 0. Em Jequié, o time da casa empatou sem gols com o Astro. Em Alagoinhas, o Camaçari foi derrotado pela Catuense por 1 a 0.

Restam apenas duas rodadas para o final da primeira fase da Segundona do Baiano. As partidas serão disputadas nos dias 16 e 29 de junho. Todas as 10 equipes ainda tem chances matemáticas de classificação.

Veja a tabela de classificação da 2ª divisão do campeonato baiano após a 8ª rodada do Baiano:

Grupo 1:

1º Ypiranga - 11 pontos, 6 jogos, 3 vitórias.

2º Catuense - 10 pontos, 7 jogos, 3 vitórias.

3º Galícia - 9 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, saldo 0.

4º Camaçari - 9 pontos, 6 jogos, 3 vitórias, saldo -5.

5º Ipitanga - 7 pontos, 7 jogos, 2 vitórias.

Grupo 2:

1º Itabuna - 12 pontos, 6 jogos, 4 vitórias.

2º Flamengo de Guanambi -11 pontos, 7 jogos, 3 vitórias.

3º Jequié - 9 pontos, 7 jogos, 2 vitórias.

4º Colo-Colo - 7 pontos, 6 jogos, 2 vitórias.

5º Astro - 5 pontos, 6 jogos, 1 vitória.

adblock ativo